Monitorato dai sensori il nuovo ponte

Il nuovo sovrappasso di via Labirinto su via Cozzaglio è stato completato con un mese di anticipo rispetto ai tempi previsti. Durante le operazioni di installazione, sono stati utilizzati sensori per monitorare la struttura e garantire la sicurezza dell’intervento. La presenza di dispositivi di questo tipo permette di raccogliere dati in tempo reale sulla stabilità e le eventuali criticità del ponte. L’opera, che si presenta come un ponte digitale, è ora pronta per essere messa in funzione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Un ponte digitale: così si presenta il sovrappasso di via Labirinto su via Cozzaglio, concluso con un mese di anticipo rispetto al cronoprogramma. Il cavalcavia nella zona Sud della città, che la collega con Castel Mella, è nuovamente aperto ed è consentito il doppio senso di marcia sulla sottostante via Cozzaglio, mentre su via Labirinto è riaperta la corsia in direzione Nord. La corsia in direzione Sud resterà ancora chiusa per due o tre giorni, per consentire il ripristino dell’aiuola centrale in corrispondenza della rotatoria provvisoria. L’intervento da 3,5 milioni, di cui 450mila dalla Regione, è stato avviato a fine settembre 2025 dopo approfondite analisi delle criticità della struttura, che presentava un rischio strutturale e fondazionale medio-alto e un rischio sismico alto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monitorato dai sensori il nuovo ponte ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Drug War Erupts: Anti-Narcotics Soldier Launches a Life-or-Death Siege Against Drug Lords Sullo stesso argomento Come Enel tutela la biodiversità, dai sensori per l’apicoltura allo studio dei ghiacciaiC’è una trasformazione silenziosa che accompagna la transizione energetica e che spesso resta sullo sfondo del dibattito pubblico: quella che... Leggi anche: Nuovo ponte di Calambrone: "Sì con 40 milioni della Regione dai fondi per Darsena Europa" Monitorato dai sensori il nuovo ponteEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it Dai sensori fino al cloud: misurare, conoscere e controllareDai sensori fino al cloud: misurare, conoscere e controllare è la visione che guida la presenza di Gefran a SPS Italia 2026 (Fiere di Parma, 26-28 maggio) con un’offerta completa, che integra sensoris ... macplas.it