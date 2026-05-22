L’attrice ha annunciato di aver interpretato un ruolo completamente diverso rispetto alle sue precedenti parti in film noir, questa volta scegliendo di interpretare un personaggio caratterizzato dalla freddezza e dalla durezza, senza trucco e con un volto privo di sfumature di luce. In passato aveva già vestito i panni di protagoniste in pellicole di questo genere, ma in questa occasione ha deciso di abbracciare una rappresentazione più severa, lontana dall’immagine di donna calorosa e mediterranea che solitamente interpreta.

"Avevo già interpretato dei film noir, ma c’era sempre una parte di luce, di seduzione. Stavolta, abbraccio pienamente la freddezza e la durezza di una donna, a mille anni luce dal mio temperamento caloroso e mediterraneo. Un’eremita, agli antipodi di ciò che sono e dei ruoli che ho interpretato nel passato. È un ruolo, questo, che mi ha cambiata anche fisicamente. Una pittrice sulla sessantina, che dimostra più anni di quelli che ha. Che si è rinchiusa su se stessa, sprofondata nella sua esistenza". Monica Bellucci rivela il suo ruolo in Histoires de la nuit di Léa Mysius, oggi in concorso a Cannes. Cannes, dove nel corso degli anni Monica... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Monica Bellucci: "Dura e senza trucco. Finalmente sono noir"

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Monica Bellucci | Ellen von Unwerth

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