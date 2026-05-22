Monica Bellucci | Dura e senza trucco Finalmente sono noir
L’attrice ha annunciato di aver interpretato un ruolo completamente diverso rispetto alle sue precedenti parti in film noir, questa volta scegliendo di interpretare un personaggio caratterizzato dalla freddezza e dalla durezza, senza trucco e con un volto privo di sfumature di luce. In passato aveva già vestito i panni di protagoniste in pellicole di questo genere, ma in questa occasione ha deciso di abbracciare una rappresentazione più severa, lontana dall’immagine di donna calorosa e mediterranea che solitamente interpreta.
"Avevo già interpretato dei film noir, ma c’era sempre una parte di luce, di seduzione. Stavolta, abbraccio pienamente la freddezza e la durezza di una donna, a mille anni luce dal mio temperamento caloroso e mediterraneo. Un’eremita, agli antipodi di ciò che sono e dei ruoli che ho interpretato nel passato. È un ruolo, questo, che mi ha cambiata anche fisicamente. Una pittrice sulla sessantina, che dimostra più anni di quelli che ha. Che si è rinchiusa su se stessa, sprofondata nella sua esistenza". Monica Bellucci rivela il suo ruolo in Histoires de la nuit di Léa Mysius, oggi in concorso a Cannes. Cannes, dove nel corso degli anni Monica... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Monica Bellucci | Ellen von Unwerth
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