Money Road 2 Riccardo abbandona subito | Il mio gatto sta male voglio stargli vicino negli ultimi giorni

Da fanpage.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata di ieri di Money Road 2, un concorrente di 22 anni proveniente da Bari ha lasciato immediatamente la trasmissione. La sua decisione è stata motivata da un problema di salute del suo gatto, di cui ha voluto prendersi cura negli ultimi giorni. La sua uscita è avvenuta poco dopo l’inizio del programma, senza partecipare alle sfide successive. La sua scelta ha suscitato attenzione tra gli altri partecipanti e il pubblico presente in studio.

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Nella puntata di ieri, giovedì 21 maggio, di Money Road 2 il concorrente Riccardo, 22enne di Bari (il più giovane del gruppo), ha abbandonato la gara. "Il mio gatto sta male, ci sono emozioni che i soldi non possono comprare", ha detto ai compagni di viaggio prima di salutarli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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