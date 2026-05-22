Money Road 2 Riccardo abbandona subito | Il mio gatto sta male voglio stargli vicino negli ultimi giorni
Nella puntata di ieri di Money Road 2, un concorrente di 22 anni proveniente da Bari ha lasciato immediatamente la trasmissione. La sua decisione è stata motivata da un problema di salute del suo gatto, di cui ha voluto prendersi cura negli ultimi giorni. La sua uscita è avvenuta poco dopo l’inizio del programma, senza partecipare alle sfide successive. La sua scelta ha suscitato attenzione tra gli altri partecipanti e il pubblico presente in studio.
Nella puntata di ieri, giovedì 21 maggio, di Money Road 2 il concorrente Riccardo, 22enne di Bari (il più giovane del gruppo), ha abbandonato la gara. "Il mio gatto sta male, ci sono emozioni che i soldi non possono comprare", ha detto ai compagni di viaggio prima di salutarli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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