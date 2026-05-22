Money Road 2 Riccardo abbandona subito | Il mio gatto sta male voglio stargli vicino negli ultimi giorni

Nella puntata di ieri di Money Road 2, un concorrente di 22 anni proveniente da Bari ha lasciato immediatamente la trasmissione. La sua decisione è stata motivata da un problema di salute del suo gatto, di cui ha voluto prendersi cura negli ultimi giorni. La sua uscita è avvenuta poco dopo l’inizio del programma, senza partecipare alle sfide successive. La sua scelta ha suscitato attenzione tra gli altri partecipanti e il pubblico presente in studio.

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