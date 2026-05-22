Money Road 2 la prima puntata raddoppia gli ascolti E un concorrente abbandona il gioco

Da today.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La seconda stagione di “Money Road” è ripresa su Sky e NOW, con il primo episodio trasmesso giovedì 21 maggio. La puntata ha registrato un aumento degli ascolti rispetto alla prima stagione, raddoppiando i numeri di pubblico. Durante la puntata, uno dei concorrenti ha deciso di abbandonare il gioco. La trasmissione, che si basa su un esperimento sociale, torna quindi con un riscontro di pubblico superiore rispetto alla stagione precedente.

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L'esperimento sociale “Money Road” è tornato su Sky e NOW con la sua seconda stagione e il primo episodio, andato in onda giovedì 21 maggio, ha raddoppiato gli ascolti rispetto alla stagione precedente. Un grande successo di pubblico per un reality che si conferma uno degli esperimenti sociali e. 🔗 Leggi su Today.it

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