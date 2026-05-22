Money Road 2 la prima puntata raddoppia gli ascolti E un concorrente abbandona il gioco

La seconda stagione di “Money Road” è ripresa su Sky e NOW, con il primo episodio trasmesso giovedì 21 maggio. La puntata ha registrato un aumento degli ascolti rispetto alla prima stagione, raddoppiando i numeri di pubblico. Durante la puntata, uno dei concorrenti ha deciso di abbandonare il gioco. La trasmissione, che si basa su un esperimento sociale, torna quindi con un riscontro di pubblico superiore rispetto alla stagione precedente.

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