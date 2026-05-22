Moneta obbligazioni sotto attacco

Negli ultimi giorni, il mercato obbligazionario ha registrato un notevole calo dei prezzi, con vendite di bond di grande entità. Questa pressione ha portato i rendimenti ai livelli più alti dal 2007, in un contesto dominato dalle trimestrali societarie. Mentre molte analisi si sono concentrate sui risultati aziendali, questa ondata di vendite ha attirato meno attenzione, anche se rappresenta un cambiamento significativo per gli investitori. La situazione evidenzia una forte tensione nei mercati finanziari e un aumento delle aspettative di rialzi dei tassi.

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Il valzer delle trimestrali che ha dettato il ritmo di queste ultime settimane ha probabilmente fatto passare inosservato un movimento interessante sul mercato obbligazionario: una massiccia vendita di bond che ha spinto i rendimenti sui massimi dal 2007. Il nuovo numero di Moneta, in edicola domani con Il Giornale e Libero, parte da qui per fare chiarezza su questo andamento e capire cosa fare sui portafogli di investimento. Luce anche sul patrimonio dormiente dei gioielli e preziosi che in Italia si aggira sui 150 miliardi di euro. Ma non solo soldi. Il settimanale racconta gli ultimi sviluppi a livello societario. In primis le banche, dove il risiko del credito si allarga a una prospettiva europea, con il recente interesse di Intesa Sanpaolo per la spagnola Singular e le ultime vicende tra Unicredit e la tedesca Commerzbank. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Moneta, obbligazioni sotto attacco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Migliori OBBLIGAZIONI SOVRANAZIONALI a 1-3 anni ORA! Sullo stesso argomento Cosa sono le obbligazioni zero coupon, come funzionano e a chi convengonoL’espressione zero coupon indica un titolo finanziario che non paga interessi periodici. Unicredit riacquista obbligazioni Tier 2 per 663,7 milioni di euroIl gruppo bancario Unicredit ha concluso un'operazione di riacquisto di obbligazioni subordinate Tier 2, accettando di acquistare tutti i titoli...