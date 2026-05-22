Mondiali 2026 Inghilterra annuncia i convocati | tre esclusioni eccellenti
Il commissario tecnico della nazionale inglese ha annunciato la lista ufficiale dei 26 giocatori convocati per i Mondiali del 2026. Tra le scelte fatte, ci sono tre grandi esclusioni che hanno attirato l’attenzione. La comunicazione è arrivata in vista della competizione che si terrà nel Nord America, con le partite che si svolgeranno in diverse città e stadi. La selezione definitiva rappresenta un passo importante per la squadra in vista del torneo che si avvicina.
(Adnkronos) – Il ct dell'Inghilterra Thomas Tuchel ha ufficializzato i 26 convocati per i prossimi Mondiali 2026. Presenti i big Kane, Saka, Bellingham e Rice, tre le esclusioni eccellenti: Palmer, Foden e Alexander-Arnold. L'Inghilerra, che è stata inserita nel gruppo L, debutterà il 17 giugno contro la Croazia per poi affrontare Ghana e Panama. Questo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
England World Cup squad: Thomas Tuchel announces tournament team
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