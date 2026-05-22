Mondiali 2026 Inghilterra annuncia i convocati | tre esclusioni eccellenti

Il commissario tecnico della nazionale inglese ha annunciato la lista ufficiale dei 26 giocatori convocati per i Mondiali del 2026. Tra le scelte fatte, ci sono tre grandi esclusioni che hanno attirato l’attenzione. La comunicazione è arrivata in vista della competizione che si terrà nel Nord America, con le partite che si svolgeranno in diverse città e stadi. La selezione definitiva rappresenta un passo importante per la squadra in vista del torneo che si avvicina.

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