La Fifa sta seguendo da vicino la diffusione dell’epidemia di Ebola in alcune nazioni dell’Africa centrale, tra cui la Repubblica Democratica del Congo. La nazionale di calcio di questo paese si prepara a partecipare ai Mondiali del 2026, che si terranno in Messico, Canada e Stati Uniti. L’organizzazione sportiva ha dichiarato di tenere sotto controllo la situazione sanitaria nelle aree interessate. Ulteriori aggiornamenti sulla questione sono attesi nei prossimi giorni.

La Fifa sta monitorando l’epidemia di Ebola scoppiata in alcuni Paesi dell’Africa tra cui la Repubblica Democratica del Congo, la cui nazionale è attesa per disputare i Mondiali 2026 di calcio in Messico, Canada e Stati Uniti. “La Fifa è a conoscenza della situazione relativa a un focolaio di Ebola e la sta monitorando attentamente; inoltre è in stretto contatto con la Congo DR Football Association per garantire che la squadra sia informata su tutte le indicazioni mediche e di sicurezza”, ha detto a LaPresse il portavoce della Federazione internazionale di calcio. “La Fifa continua a collaborare con i governi di tutti e tre i Paesi ospitanti... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mondiali 2026, Ebola in Congo: la Fifa monitora la situazione

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Brote de ébola en Congo enciende alertas rumbo al Mundial 2026

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