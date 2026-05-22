Nel terzo round della stagione 2026 del Mondiale Superbike, il giovane pilota fanese ha incontrato diverse difficoltà sul circuito di Most, in Repubblica Ceca. Dopo un inizio complicato, Gaggi ha deciso di concentrare le sue speranze sulla prossima gara in Spagna, ad Aragon, dove si prevede che possa cercare di riscattarsi e migliorare i risultati ottenuti finora. La competizione prosegue con attenzione crescente, mentre i piloti affrontano sfide diverse in ogni tappa.

Poca fortuna per il ventiduenne pilota fanese Marco Gaggi nel terzo Round della categoria Sportbike del Mondiale Superbike 2026 svoltosi sul circuito ceco di Most. Il testimonial del Comune di Fano lo ha concluso suo malgrado senza portare a casa punti in sella alla sua Yamaha R7 del Team Br Corse di Arcore (Mb), con la quale si è piazzato 21° in gara 1 rallentato da un incidente e 20° nella seconda penalizzato da un problema al cambio. "Peccato – racconta lo stesso Gaggi – perché ho avuto un problema tecnico al cambio quando mi trovavo in una situazione interessante. Avevo infatti fatto una discreta partenza, con una buona scelta nella prima curva che mi aveva permesso di guadagnare parecchie posizioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mondiale Superbike. Gaggi adesso punta su Aragon. In Spagna per prendersi la rivincita

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