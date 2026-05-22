Mondello ribaltata la decisione del Tar | la gestione della spiaggia torna alla Italo Belga

Il Consiglio di giustizia amministrativa ha annullato la decisione del Tar e stabilito che la gestione della spiaggia di Mondello torni alla società Italo Belga. La decisione è stata presa sulla base del ricorso presentato dalla società, che contestava l’esito del procedimento amministrativo. La gestione della spiaggia, fino a quel momento affidata ad altri soggetti, ritorna quindi sotto il controllo dell’azienda che aveva precedentemente curato il servizio. La vicenda si inserisce in un procedimento giudiziario avviato alcune settimane fa.

La gestione della spiaggia di Mondello, a Palermo, torna alla società Italo Belga. Almeno fino al 30 settembre. È la decisione della Corte di giustizia amministrativa per la Regione siciliana che, di fatto, ha confermato la decisione del suo presidente Ermanno de Francisco dello scorso 25 aprile e ha ribaltato quella del Tribunale amministrativo regionale. I giudici amministrativi di secondo grado hanno accolto il ricorso della società Italo Belga e sospeso il provvedimento con cui l’assessorato regionale al Territorio aveva dichiarato decaduta la concessione di gran parte della spiaggia. Come detto, è una decisione in linea con quella presa dal presidente, Ermanno de Francisco, che lo scorso 25 aprile aveva accolto in appello l’istanza di sospensiva della società Italo Belga che contestava la decadenza della concessione. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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