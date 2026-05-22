Molo Clementino il parere della Cna | Un’occasione concreta per l’economia della città
Il nuovo Molo Clementino è stato al centro di un intervento di un’associazione di categoria, che ha definito la realizzazione come una possibilità reale di crescita per la città e le attività economiche locali. La struttura, recentemente completata, ha suscitato interesse tra gli operatori e le istituzioni, che ne hanno discusso come di un progetto capace di favorire l’evoluzione del settore portuale e delle attività connesse. La discussione si concentra sui potenziali benefici pratici di questa opera per il territorio.
ANCONA – Il nuovo Molo Clementino rappresenta un’opportunità concreta di sviluppo per Ancona e per la sua economia. È questa la posizione della Cna di Ancona, che sostiene con convinzione il progetto alla luce dei dati illustrati dal dottor Francesco Puca della società Siat, ripresi anche. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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