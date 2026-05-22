Il club di rugby di Mogliano ha annunciato che il blocco del reparto dei trequarti rimarrà invariato per la prossima stagione di Serie A Élite. La decisione riguarda i giocatori che compongono la linea offensiva e mira a mantenere la continuità nelle strategie di gioco. La conferma di questi elementi si inserisce nel percorso di preparazione della squadra allo stadio Quaggia, dove si svolgeranno le partite ufficiali. La stabilità del reparto sarà un elemento chiave durante le gare ufficiali della stagione.

? Domande chiave Chi sono i pilastri confermati per gestire il gioco offensivo?. Come influirà la stabilità del trequarti sulla preparazione allo stadio Quaggia?. Quali giocatori garantiranno la velocità sulle fasce nella nuova stagione?. Perché il club ha scelto di non stravolgere il reparto esterno?.? In Breve Bellotto, Tizzano e Teneggi gestiranno il gioco e la mischia.. Magni, Drago e Zanatta restano nel reparto centri.. Coletto, Vanzella e Sarto garantiscono velocità sulle fasce.. Drago e Peruzzo completano il reparto esterni per la stagione.. Il Mogliano Veneto Rugby ha confermato il nucleo del reparto trequarti per la prossima stagione di Soladria Serie A Élite, puntando sulla stabilità tecnica in vista del nuovo campionato 202627. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mogliano Rugby: blocco trequarti confermato per la Serie A Élite

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