moderno e contemporaneo il racconto del novecento esposizione e aste a farsettiarte

A Prato, dal 23 al 30 maggio, si svolge un’esposizione dedicata al moderno e al contemporaneo presso la sede di Farsettiarte, situata in viale della Repubblica vicino all’area Museo Pecci. La mostra presenta diverse opere appartenenti al Novecento, mentre l’asta si terrà il 29 maggio alle 15. La prima sessione dell’asta è programmata per quel giorno, e le opere sono visibili al pubblico durante l’intera durata dell’esposizione.

Torna l’appuntamento con Farsettiarte, per l’asta dedicata al moderno e contemporaneo. L’esposizione delle opere è nella sede della Farsettiarte in viale della Repubblica (area Museo Pecci) a Prato, dal 23 al 30 maggio, mentre la prima sessione dell’asta è per venerdì 29 maggio alle 15.30 per l’arte contemporanea e sabato 30 alle 16 per la moderna. Le prossime aste presentano una ricca selezione di opere che tessono un intenso racconto del Novecento, attraversando figurazione, astrazione e concettualità con esempi di qualità museale. Uno dei protagonisti della sessione ’Arte Moderna’ è Giorgio Morandi, presente con una rara Natura morta del 1921, anni in cui l’artista gravitava nel clima della rivista Valori Plastici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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