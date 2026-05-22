Modena torna la Pinnuotata della Ghirlandina alle Dogali la 39ª edizione tra campioni e sport paralimpico
Domenica 24 maggio, le Piscine Dogali di Modena ospitano la 39ª edizione della Pinnuotata della Ghirlandina, un evento di rilievo nel nuoto pinnato a livello nazionale e internazionale. La manifestazione si svolge dalle 8.30 alle 19.30 e vede la partecipazione di campioni e atleti paralimpici, offrendo una giornata dedicata alle competizioni in vasca. La location si trova in via Dogali, vicino allo stadio comunale Braglia, e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi nel calendario sportivo di questa disciplina.
Domenica 24 maggio, dalle 8.30 alle 19.30, le Piscine Dogali (via Dogali 12, di fianco allo stadio comunale Braglia) ospitano la 39ª Pinnuotata della Ghirlandina, uno degli appuntamenti più attesi e riconosciuti del panorama nazionale e internazionale del nuoto pinnato. Un evento che, alla soglia. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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