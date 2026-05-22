Modena torna la Pinnuotata della Ghirlandina alle Dogali la 39ª edizione tra campioni e sport paralimpico

Da modenatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 24 maggio, le Piscine Dogali di Modena ospitano la 39ª edizione della Pinnuotata della Ghirlandina, un evento di rilievo nel nuoto pinnato a livello nazionale e internazionale. La manifestazione si svolge dalle 8.30 alle 19.30 e vede la partecipazione di campioni e atleti paralimpici, offrendo una giornata dedicata alle competizioni in vasca. La location si trova in via Dogali, vicino allo stadio comunale Braglia, e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi nel calendario sportivo di questa disciplina.

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Domenica 24 maggio, dalle 8.30 alle 19.30, le Piscine Dogali (via Dogali 12, di fianco allo stadio comunale Braglia) ospitano la 39ª Pinnuotata della Ghirlandina, uno degli appuntamenti più attesi e riconosciuti del panorama nazionale e internazionale del nuoto pinnato. Un evento che, alla soglia. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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