Modena-Sassuolo riapre l' uscita 30

Domani, sabato 23 maggio, sarà riaperta al traffico l’uscita 30 della strada tra Modena e Sassuolo. La riapertura segue la ricezione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, che ha consentito di ripristinare l’accesso all’area interessata. La strada era stata chiusa temporaneamente per permettere interventi di manutenzione o modifica, e ora il traffico potrà riprendere normalmente. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalle autorità competenti.

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