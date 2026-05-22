Modena-Sassuolo riapre l' uscita 30
Domani, sabato 23 maggio, sarà riaperta al traffico l’uscita 30 della strada tra Modena e Sassuolo. La riapertura segue la ricezione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, che ha consentito di ripristinare l’accesso all’area interessata. La strada era stata chiusa temporaneamente per permettere interventi di manutenzione o modifica, e ora il traffico potrà riprendere normalmente. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalle autorità competenti.
In seguito alla ricezione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, domani, sabato 23 maggio, riaprirà al traffico l'uscita 30 della Modena-Sassuolo.I lavori hanno riguardato il ripristino del rilevato stradale e della sovrastruttura, resosi necessario a causa di fenomeni di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
MILAN-SASSUOLO 2-2 | EXTENDED HIGHLIGHTS | SERIE A 2025/26
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