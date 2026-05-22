Modena maxi rissa tra gang in centro | feriti e caos sotto i porticiIl post di Salvini e l' attacco della sinistra

A Modena si è verificata una violenta rissa intorno alle 20:30 nel centro città, coinvolgendo almeno dieci uomini di gang rivali. L'episodio si è svolto sotto i portici, creando confusione e feriti tra i partecipanti. La vicenda segue il caso di un giovane coinvolto in un episodio precedente, riportato dalla stampa locale. La situazione ha attirato l'attenzione sui conflitti tra gruppi di persone e sulla presenza di tensioni nel tessuto urbano.

Di nuovo Modena al centro della cronaca: dopo il caso di Salim El Koudri ieri sera, come riporta la Gazzetta di Modena, c’è stata una violenta rissa intorno alle 20:30, dove almeno una decina di uomini si sono scontrati in quello che viene definito un tutti contro tutti tra gang rivali. Un episodio che si sarebbe concluso con diversi feriti portati in ospedale, sembrerebbero 3, ma nessuno di loro sarebbe grave. Mentre altre 5 persone sono state accompagnate in questura. Come riporta il quotidiano locale alla base della lite ci sarebbero motivi legati allo spaccio. A commentare la notizia il vicepremier Matteo Salvini, contro cui si è... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Modena, maxi rissa tra gang in centro: feriti e caos sotto i portici.Il post di Salvini e l'attacco della sinistra

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