A Modena, gli psichiatri hanno evidenziato come l'abbandono delle cure rappresenti un problema reale, anche se il sistema di salute mentale risulta già molto diffuso sul territorio. La questione si collega alle vicende di un paziente che si era allontanato dai trattamenti, sollevando questioni sulla gestione dei percorsi terapeutici. La discussione si inserisce in un quadro più ampio di attenzione alle criticità e alle potenzialità del sistema sanitario dedicato alla salute mentale.

Milano, 21 mag. (Adnkronos Salute) - I fatti di Modena e la storia di Salim El Koudri - 'sfuggito' alla rete dei servizi assistenziali dopo aver intrapreso un percorso terapeutico per una diagnosi di disturbo schizoide della personalità, e scomparso dai radar del sistema fino a quando sabato 16 maggio si è lanciato con l'auto sulla folla di una via nel cuore della città emiliana - ha riacceso i riflettori sul disagio mentale in crescita e sul fenomeno dei pazienti che abbandonano le cure, che si perdono finché non arrivano a riempire una pagina di cronaca nera. "Un problema di cui i servizi di salute mentale sono molto... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Modena, gli psichiatri: "Abbandono delle cure un problema reale, il sistema di salute mentale è capillare ma va potenziato"

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