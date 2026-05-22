Modena | esonerato il tecnico Andrea Sottil Ora è toto successore

Da sport.quotidiano.net 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Modena ha annunciato l’esonero dell’allenatore Andrea Sottil dopo le recenti prestazioni della squadra. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal club e si inserisce in un momento di cambiamenti nella gestione tecnica. Ora si apre il toto successore, con vari nomi che circolano tra gli addetti ai lavori e gli appassionati. La società non ha ancora reso nota il nome del nuovo allenatore, ma si attende un annuncio ufficiale nei prossimi giorni.

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Modena, 22 maggio 2026 – Dopo giorni di riflessione, il Modena ha preso la sua decisione. Andrea Sottil non è più il tecnico della formazione canarina: "Pur a fronte dei risultati positivi ottenuti, la decisione nasce dall'esigenza di dare inizio ad un nuovo corso", così recita il comunicato ufficiale del club. E in queste poche parole è spiegata la motivazione dell'esonero. Fatale il ko inatteso nel primo turno playoff con la Juve Stabia e un girone di ritorno non esaltante da un punto di vista tecnico, nonostante il sesto posto finale. Sottil e il suo staff erano legati al Modena da un altro anno di contratto. Via al casting per il successore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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