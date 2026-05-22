Il Modena ha annunciato l’esonero dell’allenatore Andrea Sottil dopo le recenti prestazioni della squadra. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal club e si inserisce in un momento di cambiamenti nella gestione tecnica. Ora si apre il toto successore, con vari nomi che circolano tra gli addetti ai lavori e gli appassionati. La società non ha ancora reso nota il nome del nuovo allenatore, ma si attende un annuncio ufficiale nei prossimi giorni.

Modena, 22 maggio 2026 – Dopo giorni di riflessione, il Modena ha preso la sua decisione. Andrea Sottil non è più il tecnico della formazione canarina: "Pur a fronte dei risultati positivi ottenuti, la decisione nasce dall'esigenza di dare inizio ad un nuovo corso", così recita il comunicato ufficiale del club. E in queste poche parole è spiegata la motivazione dell'esonero. Fatale il ko inatteso nel primo turno playoff con la Juve Stabia e un girone di ritorno non esaltante da un punto di vista tecnico, nonostante il sesto posto finale. Sottil e il suo staff erano legati al Modena da un altro anno di contratto. Via al casting per il successore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Modena: esonerato il tecnico Andrea Sottil. Ora è toto successore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Le altre di C, ribaltone a Catania: esonerato Toscano, il nome del probabile successoreTempo di lettura: < 1 minutoNon è bastato a Mimmo Toscano il rocambolesco blitz ad Altamura per rimanere sulla panchina del Catania.

Basket, Dusko Ivanovic esonerato dalla Virtus Bologna. Già scelto il suo successore (provvisorio?)Arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia dell’esonero di Dusko Ivanovic, capo allenatore della Virtus Bologna da quasi un anno e mezzo a...

Modena: esonerato il tecnico Andrea Sottil. Ora è toto successoreOra è ufficiale non sarà più il tecnico della formazione canarina. La decisione nasce dall’esigenza di dare il via a un nuovo corso. Fatale il ko inatteso nel primo turno playoff con la Juve Stabia ... ilrestodelcarlino.it

Sottil non è più l'allenatore del Modena: la società ufficializza l'esoneroSport: Con lui il suo staff tecnico composto da Gianluca Cristaldi, Cristian Bella, Matteo Tomei, Salvatore Gentile ed Eugenio Vassalle ... lapressa.it