Modello 730 quando non va presentato | ecco le soglie per evitare la dichiarazione
Ogni anno milioni di contribuenti devono presentare il modello 730 per dichiarare i propri redditi. Tuttavia, ci sono situazioni in cui questa obbligatorietà non si applica, come determinato dalle soglie di reddito stabilite dalla normativa vigente. Se il reddito complessivo rientra al di sotto di determinati limiti, la presentazione del modello 730 può essere evitata. Queste soglie variano in base a specifici parametri e sono aggiornate periodicamente dalle autorità fiscali.
Pur essendo l’invio della dichiarazione dei redditi un appuntamento annuale per milioni di italiani, l’obbligatorietà della presentazione del Modello 730 decade in determinate circostanze previste dalle vigenti normative tributarie: in questi casi, avere contezza della propria posizione nei confronti del Fisco, senza incorrere ovviamente nel rischio di finire sotto la lente d’ingrandimento dell’Agenzia delle Entrate, può permettere al contribuente di risparmiare tempo e denaro. Il dovere di presentare la dichiarazione sorge per comunicare all’Erario i redditi percepiti dal contribuente nell’anno solare precedente l’invio, sui quali viene calcolata l’Irpef dovuta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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