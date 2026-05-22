Modello 730 quando non va presentato | ecco le soglie per evitare la dichiarazione

Ogni anno milioni di contribuenti devono presentare il modello 730 per dichiarare i propri redditi. Tuttavia, ci sono situazioni in cui questa obbligatorietà non si applica, come determinato dalle soglie di reddito stabilite dalla normativa vigente. Se il reddito complessivo rientra al di sotto di determinati limiti, la presentazione del modello 730 può essere evitata. Queste soglie variano in base a specifici parametri e sono aggiornate periodicamente dalle autorità fiscali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui