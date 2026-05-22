Mobilità sostenibile? Solo a parole La protesta contro le scelte di Palazzo Carafa
A Lecce, la recente riorganizzazione della viabilità nel centro storico ha scatenato proteste da parte del movimento di cittadinanza attiva LeccePedala. La rete, composta da quindici associazioni locali e sostenuta da altre sedici attività del territorio, critica le scelte adottate dall'amministrazione comunale. La questione ha portato a un acceso dibattito pubblico sulla reale efficacia delle misure di mobilità sostenibile implementate nella zona. La discussione coinvolge residenti, commercianti e rappresentanti delle associazioni coinvolte.
LECCE – La nuova organizzazione della viabilità nel cuore di Lecce finisce al centro di una rovente polemica sollevata dal movimento di cittadinanza attiva LeccePedala, la rete che riunisce quindici associazioni cittadine e che è sostenuta, a sua volta, da sedici ulteriori attività del territorio. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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