Mobilità sostenibile? Solo a parole La protesta contro le scelte di Palazzo Carafa

A Lecce, la recente riorganizzazione della viabilità nel centro storico ha scatenato proteste da parte del movimento di cittadinanza attiva LeccePedala. La rete, composta da quindici associazioni locali e sostenuta da altre sedici attività del territorio, critica le scelte adottate dall'amministrazione comunale. La questione ha portato a un acceso dibattito pubblico sulla reale efficacia delle misure di mobilità sostenibile implementate nella zona. La discussione coinvolge residenti, commercianti e rappresentanti delle associazioni coinvolte.

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