È stato presentato il progetto esecutivo della metropolitana che collegherà Monte Po al centro di Misterbianco. La proposta prevede un nuovo collegamento ferroviario destinato a migliorare i collegamenti tra le diverse zone del territorio. Il sindaco ha dichiarato che si tratta di un’opera strategica per la mobilità locale. Il progetto è stato illustrato in una conferenza pubblica, coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni e tecnici incaricati della realizzazione. La presentazione si inserisce in un quadro di interventi per potenziare le infrastrutture di trasporto nella zona.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il sindaco Corsaro: «Un collegamento strategico destinato a trasformare la mobilità del territorio». MISTERBIANCO, 22 maggio. Prosegue l’iter per l’estensione della metropolitana verso Misterbianco. Dopo la definizione del contenzioso con il precedente appaltatore e la successiva riassegnazione dei lavori, Ferrovia Circumetnea e il nuovo soggetto incaricato, il Consorzio Stabile SIS, hanno depositato il progetto esecutivo relativo alla tratta Monte Po–Misterbianco Centro. Si tratta di un intervento considerato fondamentale per migliorare i collegamenti tra Misterbianco e l’area metropolitana di Catania. A comunicarlo è stato il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, che nelle ultime settimane ha mantenuto un confronto costante con gli enti nazionali coinvolti nel percorso amministrativo dell’opera. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Misterbianco, presentato il progetto esecutivo della metropolitana Monte Po-Centro

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