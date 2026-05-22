Misterbianco presentato il progetto esecutivo della metropolitana Monte Po-Centro

Da dayitalianews.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato presentato il progetto esecutivo della metropolitana che collegherà Monte Po al centro di Misterbianco. La proposta prevede un nuovo collegamento ferroviario destinato a migliorare i collegamenti tra le diverse zone del territorio. Il sindaco ha dichiarato che si tratta di un’opera strategica per la mobilità locale. Il progetto è stato illustrato in una conferenza pubblica, coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni e tecnici incaricati della realizzazione. La presentazione si inserisce in un quadro di interventi per potenziare le infrastrutture di trasporto nella zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il sindaco Corsaro: «Un collegamento strategico destinato a trasformare la mobilità del territorio». MISTERBIANCO, 22 maggio. Prosegue l’iter per l’estensione della metropolitana verso Misterbianco. Dopo la definizione del contenzioso con il precedente appaltatore e la successiva riassegnazione dei lavori, Ferrovia Circumetnea e il nuovo soggetto incaricato, il Consorzio Stabile SIS, hanno depositato il progetto esecutivo relativo alla tratta Monte Po–Misterbianco Centro. Si tratta di un intervento considerato fondamentale per migliorare i collegamenti tra Misterbianco e l’area metropolitana di Catania. A comunicarlo è stato il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, che nelle ultime settimane ha mantenuto un confronto costante con gli enti nazionali coinvolti nel percorso amministrativo dell’opera. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

misterbianco presentato il progetto esecutivo della metropolitana monte po centro
© Dayitalianews.com - Misterbianco, presentato il progetto esecutivo della metropolitana Monte Po-Centro
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Misterbianco, parte il nuovo shuttle gratuito per la metro di Monte PoABBONATI A DAYITALIANEWS Prima corsa con cittadini, studenti e lavoratori È stato inaugurato questa mattina il nuovo servizio di navetta gratuita...

Misterbianco, dal 1° aprile attiva la navetta gratuita verso la metro Monte PoMisterbianco, dal 1° aprile attiva la navetta gratuita verso la metro Monte PoIl sindaco Corsaro: «Alternativa a costo zero all’auto privata per...

misterbianco presentato il progettoMisterbianco: 1,5 milioni dalla Regione per il rilancio del distretto commercialeIl Comune di Misterbianco si proietta verso il futuro grazie a un importante stanziamento della Regione Siciliana. Con un finanziamento di 1,5 milioni di euro, l'amministrazione guidata dal sindaco Ma ... catania.liveuniversity.it

Dipendenze: Catania, Misterbianco e Motta Sant’Anastasia, il progetto Adotime a supporto dei ragazzi dagli 11 ai 17 anniSilenziose dipendenze si celano tra le nuove generazioni. Il malessere psicologico dei ragazzi è spesso vissuto inconsapevolmente. Prima che gli abusi diventino più difficili da neutralizzare, è ... agensir.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web