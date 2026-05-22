Miss Venezuela aggredita dallo stilista Giovanni Laguna | arrestato dopo il video pubblicato con il volto insanguinato
Una modella venezuelana, candidata a Miss Venezuela Global, ha denunciato di essere stata vittima di un'aggressione da parte di uno stilista in una camera d’albergo a Cannes. La vittima ha pubblicato un video che mostra il volto insanguinato. Dopo la diffusione delle immagini, le autorità hanno arrestato lo stilista coinvolto. La vicenda è ora al centro dell’attenzione mediatica, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sui fatti.
La modella e Miss Venezuela Global Andrea del Val denuncia un'aggressione fisica da parte dello stilista Giovanni Laguna nella sua camera d'albergo a Cannes. Le immagini del volto insanguinato fanno il giro del web. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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