Milano è troppo forte Una Hotels eliminata

Nel match tra una squadra di Reggio Emilia e Milano, i lombardi si sono imposti con un punteggio di 84 a 72. Durante l'incontro, alcuni giocatori di entrambe le squadre hanno segnato punti, con il massimo realizzatore tra i padroni di casa che ha totalizzato 21 punti. La partita si è svolta con diverse rotazioni e percentuali di tiro variabili, evidenziando la superiorità della formazione ospite. La squadra di Reggio Emilia ha concluso la gara con meno punti e alcune assenze importanti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui