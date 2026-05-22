Milano è troppo forte Una Hotels eliminata
Nel match tra una squadra di Reggio Emilia e Milano, i lombardi si sono imposti con un punteggio di 84 a 72. Durante l'incontro, alcuni giocatori di entrambe le squadre hanno segnato punti, con il massimo realizzatore tra i padroni di casa che ha totalizzato 21 punti. La partita si è svolta con diverse rotazioni e percentuali di tiro variabili, evidenziando la superiorità della formazione ospite. La squadra di Reggio Emilia ha concluso la gara con meno punti e alcune assenze importanti.
REGGIO EMILIa 72 MILANO 84 UNA HOTELS REGGIO EMILIA Caupain 7 (36, 05), Barford 11 (49, 16), Woldetensae 5 (12, 12), Severini 6 (01, 24), Williams 8 (45); Thor 6 (35, 01), Uglietti 4 (03, 01), Echenique 4 (14), Rossato 21 (14, 66), Vitali. N.e.: Mainini, Brown All.: Priftis. EA7 MILANO Ellis (01, 01), Brooks 27 (27, 713), Shields 11 (36, 15), LeDay 16 (34, 14), Nebo 4 (22); Guduric 5 (13, 22), Bolmaro 17 (35, 35), Mannion 2 (02 da 3), Ricci (01), Diop 2 (11) N.e.: Tonut, Flaccadori. All.: Poeta. Arbitri: Lanzarini, Grigioni, Lucotti Parziali: 12-17, 42-36; 53-60 Note: tiri liberi Reg 812 Mil 1719 Rimbalzi: Reg 30 (Thor e Barford 5), Mil 41 (Nebo 10). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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