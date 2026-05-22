A Milano-Bicocca, circa 14.000 studenti non dovranno pagare tasse universitarie, grazie all’aumento della soglia di esenzione a 30.000 euro di reddito. La decisione amplia di 2.000 euro l’asticella rispetto all’anno accademico 202526 e di 8.000 euro rispetto a quanto indicato dal Ministero dell’Università e della Ricerca con un decreto del 2021. La misura riguarda tutti gli iscritti con redditi inferiori a questa cifra, rendendo più accessibile l’istruzione universitaria.

Milano-Bicocca innalza la “no tax area” a 30mila euro. Un incremento di 2mila euro rispetto all’anno 202526 e di 8mila euro rispetto a quanto previsto dal Ministero dell’Università e della ricerca con il DM 10142021. A deciderlo, nella seduta di ieri pomeriggio, è stato il Consiglio di amministrazione dell’Ateneo, all’unanimità. Gli studenti che godranno dell’esonero devono avere un ISEE fino a 30mila euro ed essere in possesso di alcuni requisiti di merito e accesso agli studi. La misura interesserà 14.000 studenti, il 39 per cento degli iscritti totali. L’Ateneo ha inoltre introdotto un ingresso graduale nella fascia contributiva per gli studenti con ISEE compreso tra 30. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Milano-Bicocca, esonero totale delle tasse per 14.000 studenti

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