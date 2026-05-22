A Milano, una donna di 75 anni è deceduta dopo essere stata investita da un'auto in corsa. L'incidente è avvenuto mentre le due sorelle, di 70 e 75 anni, stavano tornando a casa dopo aver visitato una parente in ospedale. La vettura coinvolta, una Smart Fortwo, è arrivata a grande velocità e si è scontrata con le due donne appena scese da un treno della metropolitana. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo per la donna più anziana non c’è stato nulla da fare.

Milano – La Smart Fortwo piomba a forte velocità. Le d ue sorelle di 70 e 75 anni, appena scese da un treno della metropolitana verde per rientrare a casa dal San Raffaele (dove si erano recate a trovare la terza sorella V.), sono al centro della carreggiata quando vengono travolte sull’attraversamento pedonale al l’incrocio con via Deruta. Filomena, la minore, viene scaraventata sulla destra e resta a terra: è tuttora ricoverata al Niguarda per i traumi riportati, ma per fortuna gli esami ripetuti anche ieri mattina hanno dato esito negativo. Alfonsa viene caricata sul parabrezza e sbalzata a 25 metri di distanza dal punto d’impatto: morirà al San Raffaele 47 minuti dopo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, Alfonsa morta a 75 anni davanti alla sorella: pirata della strada ubriaco e drogato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Agostino Raimo contadino anarchico antifascista

Sullo stesso argomento

Milano, due sorelle investite da un pirata della strada ubriaco e drogato: una è mortaA Milano due sorelle di 75 e 70 anni sono state investite da un pirata della strada mentre attraversavano sulle strisce pedonali: una delle due è...

Milano, ubriaco e drogato investe due sorelle sulle strisce: una è morta, l’altra è grave. Il pirata si è costituitoStavano attraversando un incrocio sulle strisce pedonali, quando un uomo in stato di ebrezza le ha investite.

Bianco, razza italica, positivo ad #alcol e #droga, uccide un'anziana sulle strisce. Incidente in via Carnia a #Milano, sorelle FALCIATE da un pirata sulle strisce: una muore. ARRESTATO il pirata | Morta Alfonsa Curiale x.com

Milano, ubriaco al volante travolge due sorelle sulle strisce e fugge: morta una donna di 75 anniIl conducente, un 39enne italiano, si è costituito poche ore dopo alla polizia locale. Positivo ad alcol e droga: aveva un tasso alcolemico quattro volte oltre il limite ... affaritaliani.it

Chi era Alfonsa Curiale, la 75enne travolta insieme alla sorella da un pirata a MilanoLa donna, di origini agrigentine, è deceduta poco dopo il ricovero al San Raffaele. Stava attraversando la strada con la sorella, rimasta ferita, quando una Smart le ha investite. Il conducente è fugg ... affaritaliani.it