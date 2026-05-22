Milano Alfonsa morta a 75 anni davanti alla sorella | pirata della strada ubriaco e drogato
A Milano, una donna di 75 anni è deceduta dopo essere stata investita da un'auto in corsa. L'incidente è avvenuto mentre le due sorelle, di 70 e 75 anni, stavano tornando a casa dopo aver visitato una parente in ospedale. La vettura coinvolta, una Smart Fortwo, è arrivata a grande velocità e si è scontrata con le due donne appena scese da un treno della metropolitana. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo per la donna più anziana non c’è stato nulla da fare.
Milano – La Smart Fortwo piomba a forte velocità. Le d ue sorelle di 70 e 75 anni, appena scese da un treno della metropolitana verde per rientrare a casa dal San Raffaele (dove si erano recate a trovare la terza sorella V.), sono al centro della carreggiata quando vengono travolte sull’attraversamento pedonale al l’incrocio con via Deruta. Filomena, la minore, viene scaraventata sulla destra e resta a terra: è tuttora ricoverata al Niguarda per i traumi riportati, ma per fortuna gli esami ripetuti anche ieri mattina hanno dato esito negativo. Alfonsa viene caricata sul parabrezza e sbalzata a 25 metri di distanza dal punto d’impatto: morirà al San Raffaele 47 minuti dopo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Agostino Raimo contadino anarchico antifascista
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