Nella giornata di oggi, dieci organizzazioni del terzo settore sono state premiate a Milano per il loro contributo all’impatto sociale. Queste realtà si distinguono per aver aumentato il valore sociale degli investimenti, trasformando situazioni di fragilità in risorse concrete. L’evento ha riconosciuto l’efficacia di queste imprese nel promuovere cambiamenti positivi nelle comunità locali, evidenziando i risultati raggiunti attraverso progetti e iniziative specifiche. Il riconoscimento mira a valorizzare modelli di intervento capaci di generare effetti duraturi nel territorio.

? Punti chiave Come fanno queste imprese a triplicare il valore sociale degli investimenti?. Chi sono le dieci realtà che hanno trasformato la fragilità in risorsa?. Perché il modello di business inclusivo è diventato motore di crescita?. Come si integrano innovazione digitale e welfare nei nuovi modelli sociali?.? In Breve Il programma Imprese Vincenti ha ricevuto 4mila domande nel corso del 2026.. Andrea Lecce evidenzia benefici sociali tripli rispetto all'euro investito inizialmente.. Tra le 150 società selezionate figurano anche 10 realtà provenienti dall'estero.. Il percorso guidato da Stefano Barrese supporta 18mila imprese dal 2019..... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, 10 realtà del terzo settore premiate per l’impatto sociale

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