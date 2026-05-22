Milan vs Cagliari trentottesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La trentottesima giornata di Serie A 20252026 si disputa con Milan e Cagliari in campo. La squadra di casa, ormai sicura della salvezza, cerca di ottenere i tre punti per assicurarsi un posto in Champions League. La partita si svolge in un momento in cui i rossoneri hanno bisogno di vittorie per mantenere la distanza dalla zona europea. La sfida viene trasmessa in diretta e le probabili formazioni sono state annunciate nelle ultime ore.

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Gara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Contro i sardi matematicamente salvi, i rossoneri, puntano a rispettare il pronostico per conquistare la qualificazione in Champions League. Milan vs Como si giocherà domenica 24 maggio 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Meazza MILAN VS CAGLIARI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo tre giornate senza vittorie, i rossoneri sono tornati ad esultare in quel di Genova, riappropriandosi del terzo posto con due punti di vantaggio su Como e Juventus. Per essere certa di entrare in Champions League, la squadra di Allegri dovrà fare bottino pieno. La vittoria casalinga contro il Torino ha consegnato ai sardi la matematica salvezza. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Milan vs Cagliari, trentottesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video In Diretta- Cagliari vs AC Milan | Serie A 2025/26 | eFootball PES21 Simulation Sullo stesso argomento Catanzaro vs Bari, trentottesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Frosinone vs Mantova, trentottesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Il fischietto campano guiderà la sfida della 38ª giornata di Serie A tra Milan e Cagliari: il dato sui precedenti con GuidaIl fischietto campano guiderà la sfida della 38ª giornata di Serie A tra Milan e Cagliari: il dato sui precedenti con Guida ... cagliarinews24.com Serie A, gli arbitri: per Torino-Juventus c'è Zufferli, a Milan-Cagliari Guida, poi tanti deb e torna la Ferrieri CaputiResi noti gli arbitri della trentottesima e ultima giornata di A stagione 2025/26, turno spalmato su 3 giorni, da venerdì 22 maggio a domenica 24 maggio ... sport.virgilio.it