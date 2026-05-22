Luca Toni ha commentato la stagione del Milan e ha espresso apprezzamento per l’ex allenatore del club, ritenendolo l’unico in grado di qualificarsi in Champions League con quella società. Le sue parole sono arrivate in un intervento pubblicato di recente, in cui ha analizzato le prestazioni della squadra e la gestione tecnica passata. Toni si è soffermato su Allegri, definendolo un elemento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi europei, senza entrare in dettagli sulle dinamiche attuali del club.

La stagione del Milan sta per concludersi, ma la squadra deve ancora conquistare l'obiettivo Champions League. Una vittoria nell'ultima giornata di campionato contro il Cagliari garantirebbe ai rossoneri la certezza aritmetica di tornare nell'Europa che conta, mentre un passo falso rischierebbe di rovinare tutto. I risultati del Milan in questa stagione sono stati influenzati dal continuo caos societario. Prima la contestazione dei tifosi contro Furlani, poi le voci su un imminente addio del direttore sportivo Igli Tare e infine le tensioni tra Allegri e Zlatan Ibrahimovic. Un clima di instabilità che non ha fatto il bene della squadra e che in estate andrà risolto, per evitare di portarsi dietro strascichi in vista dell'annata 20262027. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Toni: “Allegri era l’unico allenatore in grado di qualificarsi in Champions con questa società”

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