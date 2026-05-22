Dopo nove anni di carriera con il Liverpool, l’attaccante egiziano annuncia il suo addio alla squadra al termine della stagione, con l’ultima partita in programma contro il Brentford. La sua partenza è confermata anche dall’Inghilterra, dove le voci su un possibile trasferimento a Milan o Roma sono circolate con insistenza. Tuttavia, ci sarebbe un ostacolo significativo che potrebbe influenzare la scelta del club destinazione. Per ora, Salah si prepara a salutare i tifosi di Anfield in modo definitivo.

L’attaccante egiziano lascerà il Liverpool a fine stagione, ma c’è un grande ostacolo Dopo nove anni ricchi di gol, assist e successi, Momo Salah domenica saluterà definitivamente i tifosi del Liverpool ad Anfield nella partita contro il Brentford. Circa due mesi fa, l’attaccante egiziano e il club inglese hanno ufficializzato la separazione a fine stagione e da allora le indiscrezioni e le suggestioni di calciomercato sono uscite senza soluzione di continuità. (Ansa Foto) – calciomercato.it Nel mirino da tempo dell’Arabia Saudita, della Turchia (Fenerbahçe e Galatasaray) e della MLS, nelle ultime ore il campione 33enne è stato nuovamente accostato ad un romantico ritorno in Italia, dove ha collezionato 43 gol e 25 assist con le maglie di Fiorentina e Roma. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Milan e Roma su Salah: in Inghilterra non hanno dubbi

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