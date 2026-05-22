Milan chi può restare e chi può partire in estate? L’analisi

Nell'ultima puntata di Tutti Teorici di Gazzetta, si sono analizzati i possibili trasferimenti in vista della prossima sessione di mercato del Milan. Si è discusso di giocatori che potrebbero lasciare il club e di eventuali acquisti. La trasmissione ha approfondito le probabilità di rinnovo e le strategie adottate dalla società per rafforzare la rosa. Sono stati anche menzionati alcuni nomi che circolano come possibili arrivi o partenze.

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