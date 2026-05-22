Il Milan affronterà il Cagliari domenica 24 maggio alle 20:45, con le formazioni ufficiali già annunciate. La squadra rossonera, reduce da diverse critiche, cerca la vittoria per assicurarsi la qualificazione alla Champions League. Il Cagliari, invece, è già salvo e scenderà in campo senza pressioni. Le quote e i pronostici sono già disponibili, con Nkunku tra i giocatori più attesi per il suo ruolo decisivo.

Tra mille critiche e difficoltà, il Milan è arrivato a una sola vittoria dalla Champions League e deve ottenerla nel match casalingo contro un Cagliari già salvo. Nella sfida di domenica sera a San Siro i rossoneri hanno tutto per far bene e con i 3 punti sarebbero matematicamente al terzo posto, un risultato più. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Milan-Cagliari (domenica 24 maggio 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Nkunku ancora decisivo?

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Pronostico Milan-Cagliari | scommesse 38ª giornata Serie A

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Milan-Cagliari (domenica 24 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiIl Milan affronterà il Cagliari domenica 24 maggio 2026 alle 20:45 in una partita valida per l’ultima giornata di campionato.

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