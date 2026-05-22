Milan-Cagliari domenica 24 maggio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan affronterà il Cagliari domenica 24 maggio 2026 alle 20:45 in una partita valida per l’ultima giornata di campionato. Il club milanese necessita di una vittoria per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Il Cagliari, invece, è già sicuro della salvezza e non ha più obiettivi di classifica. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote di scommessa indicano un leggero vantaggio per i padroni di casa.

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Tra mille critiche e difficoltà, il Milan è arrivato a una sola vittoria dalla Champions League e deve ottenerla nel match casalingo contro un Cagliari già salvo. Nella sfida di domenica sera a San Siro i rossoneri hanno tutto per far bene e con i 3 punti sarebbero matematicamente al terzo posto, un risultato più. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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Milan - Cagliari Dom 24/05/2026 H.20:45

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