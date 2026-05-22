Milan avevi un amico in me | le parole dell’ex capitano Calabria tra addio e futuro

Il 22 maggio 2022 segna il quarto anniversario della vittoria dello scudetto da parte della squadra di Milano, evento che ha segnato un momento storico per i tifosi. In questa occasione, un ex capitano ha rivolto parole di addio e ha parlato delle prospettive future, aprendo un capitolo nuovo nel suo percorso professionale. Da allora, sono passati quattro anni, ma il ricordo di quella vittoria rimane vivo tra i sostenitori. La squadra continua a lavorare per raggiungere nuovi obiettivi, mantenendo vivo il legame con i supporter.

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22 maggio 2022, sono passati quattro anni dal giorno dell’ultimo scudetto rossonero, ma sembra un’eternità. Una vittoria inattesa dall’opinione pubblica, quella, ma che rivendicava la bontà di un progetto con ancora tanti margini di crescita. Quel Milan era una squadra giovane, guidata da un allenatore che non aveva ancora vinto e con alle spalle un gruppo dirigenziale capace di ballare con eleganza tra gli sbalzi d’umore del mondo rossonero. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia bastarono 45 minuti a sancire il trionfo degli uomini di Pioli: uno scatenato Leao apparecchiò la tavola per la doppietta di Giroud, poi Kessie chiuse i conti firmando il 3-0. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan, avevi un amico in me: le parole dell’ex capitano Calabria, tra addio e futuro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video IZUDINA I HAMDIJA - Sve prevare 19. dio Sullo stesso argomento Volti noti a San Siro: per Milan-Juventus c’è anche l’ex capitano CalabriaAnche se non c'è nessun titolo in palio per le due squadre in campo in questo momento, Milan-Juventus rimane una partita dal sapore speciale e con un... Che fine ha fatto Alfonso Signorini? Le parole dell'amicoChe fine ha fatto Alfonso Signorini? Mentre si spengono le luci sulla casa del primo Grande Fratello Vip con la conduzione di Ilary Blasi, c’è chi si... Il Milan avrà un nuovo direttore sportivo: via Tare, D'Amico obiettivo primarioIn casa Milan avranno luogo diversi cambiamenti ed uno di questi riguarderà anche la carica di direttore sportivo oggi occupata da Igli Tare ... derbyderbyderby.it Bianchin: Furlani aveva parlato con D'Amico già un anno fa e ora lo ha individuato come candidato unico per il nuovo ds del MilanLe ultime notizie da Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, su chi potrà essere il nuovo direttore sportivo del Milan. milannews.it