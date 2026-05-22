Migranti la UE versa miliardi all’Egitto ma il Cairo chiede di più

La Commissione europea ha stanziato all’Egitto un pacchetto di 7,4 miliardi di euro destinato a diversi programmi e iniziative. Tuttavia, le autorità egiziane hanno richiesto un incremento dei fondi, sostenendo di aver bisogno di risorse aggiuntive per affrontare le sfide legate alla gestione dei migranti. La questione della distribuzione e dell’utilizzo di questi fondi rimane al centro di discussioni tra Bruxelles e il Cairo, mentre si continua a monitorare la situazione nei vari Paesi coinvolti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

L’Egitto sta spingendo l’Europa a farsi carico di una quota maggiore dei costi dell’accoglienza di quelli che Il Cairo definisce milioni di rifugiati e migranti. L’UE valuta la propria dipendenza dal Paese un cuscinetto contro la migrazione irregolare attraverso il Mediterraneo. Entrambe le parti hanno i propri interessi. L’Europa ha bisogno che l’Egitto tenga sotto controllo la migrazione irregolare, mentre l’Egitto ha bisogno di fondi europei per gestire una crisi dei rifugiati che, secondo gli esperti, costa al Paese oltre 8,5 miliardi di euro all’anno. La questione è diventata più urgente. Le agenzie umanitarie avvertono dell’allargarsi dei vuoti di finanziamento in Egitto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Egitto, migliaia di persone in preghiera a Il Cairo per celebrare la festa dell’Eid al-FitrMigliaia di cittadini egiziani hanno partecipato alle preghiere nella moschea al-Seddik de Il Cairo per celebrare la festa dell’Eid al-Fitr, che... Egitto, i cristiani copti celebrano la Pasqua ortodossa al Cairo(LaPresse) Sabato sera i cristiani copti egiziani si sono riversati nelle chiese per partecipare alle funzioni della Pasqua ortodossa. Migranti: Ue versa miliardi all'Egitto per gestione crisi, Cairo fa pressioni per ottenere più fondiIl Cairo chiede a Bruxelles di aumentare i finanziamenti per gestire i milioni di migranti nel Paese, aggravati dalla guerra in Sudan. Mentre l'UE punta sull'Egitto come scudo contro i flussi irregola ... msn.com Migranti, gli sbarchi calati del 40% in tutta la Ue nei primi mesi del 2026I dati diffusi da Frontex. Punte di -70% lungo la rotta spagnola. Accordi con gli Stati di partenza e condizioni meteo i motivi del crollo. Bel 2025 c'era giù stato una diminuzione del 25% ... corriere.it