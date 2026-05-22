È stato annunciato che il sequel del biopic dedicato a Michael Jackson è attualmente in fase di sviluppo, con il 30% del progetto completato. Il film includerà numerosi brani noti dell'artista e mira a soddisfare le aspettative dei fan. La produzione segue un successo al botteghino e continuerà a raccontare nuovi aspetti della vita del Re del Pop attraverso una narrazione cinematografica. Non sono stati forniti dettagli sulla data di uscita o sul cast coinvolto.

Prime anticipazioni sul sequel del biopic su Michael Jackson che, forte di un botteghino milionario, entrerà in lavorazione per offrire nuovi capitoli della vita del Re del Pop. I numeri hanno sempre ragione e quelli di Michael sono talmente alti da spingere i produttori a mettere in cantiere un sequel che sarebbe già stato "girato al 30%", visto che utilizzerà materiali esclusi dal primo biopic. In quattro settimane di programmazione il biopic interpretato dal nipote di Michael, Jafaar Jackson, ha incassato oltre 715 milioni globali, sfiorando i 300 milioni solo negli USA. Record di incassi infranti, ma d'altronde Lionsgate ci aveva visto lungo concludendo il biopic con le parole "La sua storia continua". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Michael, il sequel pronto al 30%: "Tanti brani famosi, i fan saranno soddisfatti"

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