La saga riguardante l’allenatore del Napoli si è conclusa con la fine del suo incarico. Ora si aspetta l’arrivo di nuovi tecnici come Klopp o Emery, mentre la società si prepara a definire il prossimo passo per la squadra. La decisione di cambiare guida tecnica arriva dopo una serie di risultati altalenanti, che hanno portato alla risoluzione del contratto con l’attuale allenatore. La scelta dei potenziali sostituti resta al centro delle discussioni tra i dirigenti.

IL FUTURO DEL NAPOLI La telenovela su Conte si è finalmente conclusa nel modo migliore. Il nostro allenatore va a fare il ct della Nazionale, con gli auguri sentiti dei tifosi italiani tra i quali ovviamente quelli napoletani, e il Napoli può pensare ad una nuova guida tecnica con la speranza di raggiungere migliori risultati. Per quanto riguarda il bilancio di Conte non possono essere sottovalutati i traguardi raggiunti, ma non si possono nemmeno dimenticare il distacco abissale dall’Inter, l’uscita indecorosa dalla Champions, il fallimento della campagna acquisti e un gioco sempre noioso di una squadra partita con ben altri obiettivi. Il Napoli ha bilanci in ordine, può permettersi nomi alla Klopp o Emery. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mi auguro l’arrivo di personaggi come Klopp o Emery

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