MGK ha scritto sui social media un commento diretto rivolto a Yungblud, criticando i prezzi dei biglietti del suo tour. L'artista ha accusato il collega di aver avuto problemi a vendere i biglietti, paragonandolo a Pinocchio. La discussione tra i due musicisti è emersa pubblicamente, generando attenzione tra i fan e i media. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata da parte di Yungblud in risposta alle affermazioni di MGK.

MGK ha usato parole al veleno per Yungblud commentando aspramente il collega sui social media per i prezzi dei biglietti del suo attuale tour. Per anni, i due sono stati amici, con un sodalizio che risale al 2019, quando hanno collaborato per il brano dell ‘artista di Houston, I Think I’m Okay tratto dall’album Hotel Diablo. L’anno successivo MGK è stato ospite di A cting Like That del collega di Doncaster. Yungblud si è già espresso in passato sul costo dei biglietti, affermando di essere d’accordo al 100% con chi sostiene che i prezzi siano sfuggiti di mano. Recentemente la voce di Memories, ha pubblicato un video nel quale parlava di come la musica dal vivo sia diventata inaccessibile, nell’ambito della sua campagna a favore di biglietti più economici attraverso eventi come il Bludfest. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Mgk attacca Yungblud per i prezzi dei biglietti: “Non riuscivi a vendere, Pinocchio”

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MGK beefing with Yungblud Whose side are you on…

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