Mezzo pesante ribaltato traffico bloccato lungo la Tiburtina Valeria a Popoli
Un incidente si è verificato questa mattina sulla strada statale 5 Tiburtina Valeria, nei pressi di Popoli, quando un mezzo pesante è rimasto coinvolto in un ribaltamento. La collisione ha causato l’interruzione del traffico sulla carreggiata, con rallentamenti e code prolungate. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e verificare le condizioni dei conducenti. La strada rimane temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni.
Un mezzo pesante si è ribaltato lungo la strada statale 5 Tiburtina Valeria nella mattinata di venerdì 22 maggio.Come informa l'Anas, il traffico è temporaneamente bloccato, in entrambe le direzioni, all’altezza del km 178,000 a Popoli Terme. Abbonati per leggere i nostri approfondimenti della. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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