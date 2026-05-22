Mezzo pesante ribaltato traffico bloccato lungo la Tiburtina Valeria a Popoli

Un incidente si è verificato questa mattina sulla strada statale 5 Tiburtina Valeria, nei pressi di Popoli, quando un mezzo pesante è rimasto coinvolto in un ribaltamento. La collisione ha causato l’interruzione del traffico sulla carreggiata, con rallentamenti e code prolungate. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e verificare le condizioni dei conducenti. La strada rimane temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni.

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