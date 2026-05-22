Metropolitana chiusure anticipate per provare i nuovi treni
Da lunedì 25 maggio a giovedì 28 maggio, la metropolitana osserverà chiusure anticipate rispetto all’orario abituale. La misura riguarda le giornate in cui si svolgeranno test sui nuovi treni in consegna e attività di pre-esercizio sui convogli già collaudati. Le chiusure si protrarranno fino a sera, limitando temporaneamente il servizio nelle stazioni interessate. Le modifiche ai tempi di apertura sono state comunicate dall’azienda di trasporto locale.
Da lunedì 25 maggio a giovedì 28 maggio la metropolitana chiuderà prima del solito per lo svolgimento di test sui nuovi treni in consegna e per le attività di pre-esercizio fuori servizio dei convogli già collaudati.Per consentire l’effettuazione dei lavori è prevista la chiusura anticipata della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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