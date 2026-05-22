METLEN ENERGY & METALS PLC Metlen o la Società Dichiarazione AGM
Metlen Energy & Metals PLC ha pubblicato una comunicazione ufficiale riguardante l’Assemblea Generale degli Azionisti (AGM). Nel documento si fa riferimento a un comunicato stampa che include informazioni considerate privilegiate. La società ha annunciato di aver condiviso dettagli importanti in merito alla riunione e alle questioni all’ordine del giorno, senza fornire ulteriori specifiche sui contenuti. Il comunicato è stato definito come contenuto promozionale e si evidenzia che contiene informazioni riservate.
LONDRA e ATENE, Grecia, 21 maggio 2026 PRNewswire — METLEN terrà la sua Assemblea generale annuale alle 11:00 EEST (9:00 BST) di oggi, al numero 8 di Artemidos Str., Maroussi, 151 25 Atene, in Grecia. Come evidenziato nell’aggiornamento commerciale del primo trimestre 2026, METLEN ha registrato un forte inizio d’anno, riflettendo un solido slancio nei settori dell’energia, dei metalli e delle infrastrutture, oltre all’esecuzione continuativa del suo programma di investimenti strategici. La Società prevede che le prestazioni si rafforzino ulteriormente nel corso dell’anno e rimane fermamente impegnata nel perseguimento del suo obiettivo di raggiungere un EBITDA a medio termine di 2 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Deep Dive: Why Metlen Energy & Metals Just Crashed 20% (MTLN)
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