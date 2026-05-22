METLEN ENERGY & METALS PLC Metlen o la Società Dichiarazione AGM

Metlen Energy & Metals PLC ha pubblicato una comunicazione ufficiale riguardante l’Assemblea Generale degli Azionisti (AGM). Nel documento si fa riferimento a un comunicato stampa che include informazioni considerate privilegiate. La società ha annunciato di aver condiviso dettagli importanti in merito alla riunione e alle questioni all’ordine del giorno, senza fornire ulteriori specifiche sui contenuti. Il comunicato è stato definito come contenuto promozionale e si evidenzia che contiene informazioni riservate.

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LONDRA e ATENE, Grecia, 21 maggio 2026 PRNewswire — METLEN terrà la sua Assemblea generale annuale alle 11:00 EEST (9:00 BST) di oggi, al numero 8 di Artemidos Str., Maroussi, 151 25 Atene, in Grecia. Come evidenziato nell’aggiornamento commerciale del primo trimestre 2026, METLEN ha registrato un forte inizio d’anno, riflettendo un solido slancio nei settori dell’energia, dei metalli e delle infrastrutture, oltre all’esecuzione continuativa del suo programma di investimenti strategici. La Società prevede che le prestazioni si rafforzino ulteriormente nel corso dell’anno e rimane fermamente impegnata nel perseguimento del suo obiettivo di raggiungere un EBITDA a medio termine di 2 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - METLEN ENERGY & METALS PLC (“Metlen” o la “Società”) Dichiarazione AGM ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Deep Dive: Why Metlen Energy & Metals Just Crashed 20% (MTLN) Sullo stesso argomento METLEN ENERGY & METALSCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE (“METLEN”, OR “THE COMPANY”) TRADING UPDATE Q1 2026: Strong Start to 2026 with Accelerating Strategic... METLEN ENERGY & METALS PLC (Metlen o la Società) Dichiarazione AGMIL PRESENTE ANNUNCIO CONTIENE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE AI FINI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO SUGLI ABUSI DI MERCATO (UE) 596/2014 ('EU MAR') E DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO SUGLI ABUSI DI MERCATO ... adnkronos.com METLEN ENERGY & METALS PLC (Metlen PLC o l' Offerente) annuncia l'esito positivo della sua offerta pubblica di acquisto volontaria per l'acquisizione delle azioni ordinarie ...Ai sensi dell'articolo 23 della legge greca 3461/2006, come modificata (la Legge), Metlen PLC annuncia l'esito positivo della sua offerta pubblica di acquisto volontaria (l'Offerta pubblica di ... adnkronos.com