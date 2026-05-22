Meteo Roma del 22-05-2026 ore 06 | 15

Alle prime ore del 22 maggio 2026, le previsioni indicano un inizio di giornata con condizioni di tempo stabile su tutte le regioni del nord. Le temperature sono previste essere generalmente miti, senza precipitazioni significative. La giornata dovrebbe proseguire con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, consentendo un proseguimento senza particolari disagi sul territorio. Questi dati sono stati rilevati alle prime ore del mattino, alle 6:15, e si riferiscono alle previsioni a livello regionale.

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meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente al pomeriggio poche variazioni conceria ancora soleggiati su tutti i settori in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni e qualche velatura entrambi al centro giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni centrali con Cieli pienamente soleggiati sia al mattino che durante le ore pomeridiane su tutti i settori in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con Ampi spazi di sereno ovunque al sud e sulle isole al mattino tempo stabile su tutte le regioni con.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Meteo Roma del 22-05-2026 ore 06:15 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Meteo domani 20 febbraio 2026 Sullo stesso argomento Meteo Roma del 06-05-2026 ore 06:15meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino maltempo diffuso con piogge e temporali sparsi su tutte le regioni neve sulle... Meteo Roma del 05-05-2026 ore 06:15meteo ed i ritrovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al Nord numero di transito sulle regioni settentrionali nel corso della giornata con... Internazionali di Tennis di Roma. Siccome molti mi stanno chiedendo il tempo delle prossime ore per le gare di Darderi e Sinner, rispetto a quanto ho letto su alcuni articoli odierni e siti meteo, la situazione è un pò diversa da come è stata descritta. L'arrivo dell x.com Meteo, 22-23 maggio con caldo in aumento: primi 30 gradi al NordAnticiclone nord-africano in rinforzo su mezza Europa: si profila una fase con caldo anomalo e temperature da mese di luglio. Le previsioni meteo del 22-23 maggio ... meteo.it L'Europa domina la nuova classifica delle migliori città per camminare del mondo per il 2026 reddit Meteo Roma Sud OggiA Roma Sud oggi si prevede una giornata caratterizzata da bel tempo. Durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 30°C alle ore 16, mentre la minima alle ore 6 sarà di 16°C. I ... ilmeteo.it