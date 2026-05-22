Meteo | Previsioni per sabato 23 maggio

Da modenatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per sabato 23 maggio sono previste condizioni atmosferiche stabili con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi durante tutto il giorno. Non sono attese precipitazioni di alcun tipo. La temperatura massima sarà di circa 31°C, mentre quella minima raggiungerà i 17°C. Lo zero termico si posizionerà a circa 3681 metri di altitudine. Le previsioni indicano una giornata con condizioni climatiche asciutte e temperature che si manterranno su valori miti e caldi.

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Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3681m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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