Meteo | Previsioni per sabato 23 maggio

Per sabato 23 maggio sono previste condizioni atmosferiche stabili con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi durante tutto il giorno. Non sono attese precipitazioni di alcun tipo. La temperatura massima sarà di circa 31°C, mentre quella minima raggiungerà i 17°C. Lo zero termico si posizionerà a circa 3681 metri di altitudine. Le previsioni indicano una giornata con condizioni climatiche asciutte e temperature che si manterranno su valori miti e caldi.

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Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3681m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio. 🔗 Leggi su Modenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Meteo | Previsioni per sabato 9 maggio 2026 Sullo stesso argomento Previsioni meteo per Avellino – 23 maggio 2026Ad Avellino, il 23 maggio 2026, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Meteo | Previsioni per sabato 2 maggioA Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. #METEO #WEEKEND e tendenza Oggi, venerdì 15, e domani mattina, cielo coperto con #precipitazioni sparse; #neve sulle cime dell'Appennino. Migliora dalla seconda parte di sabato... qui per tutti i dettagli reggioemiliameteo.it/previsioni-3-g… #R x.com Meteo: tra lunedì 25 e mercoledì 27 picco del caldo anomalo! Fino a 33-34 gradi: ecco doveAnticiclone nord-africano protagonista anche per buona parte della prossima settimana. Possibili picchi fino a 33 gradi al Nord e in Toscana. La tendenza meteo ... meteo.it Previsioni Meteo di Maggio reddit Meteo Italia - Previsioni del tempo per tutti i comuni - Weather ItalyMETEO e PREVISIONI del tempo per i comuni d'Italia, Gratis e sempre aggiornate, MARI e VENTI, NEVE, weather forecast Italy ... ilmeteo.it