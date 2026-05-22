Il fine settimana tra il 23 e il 24 maggio si presenta con condizioni di tempo soleggiato in Lombardia, grazie all'anticiclone proveniente dal Sahara. Le temperature massime nella regione si attestano intorno ai 30 gradi, mentre le minime si aggirano tra i 17 e i 19 gradi. Le condizioni meteo favoriscono attività all'aperto, come visite ai laghi lombardi o il passaggio del Giro d’Italia, previsto in alcune zone della regione. Le previsioni indicano un clima tipicamente estivo per il periodo.

Milano, 22 maggio - Un weekend estivo quello di sabato 23 e domenica 24, magari da passare sui laghi lombardi o godersi in passaggio del Giro d’Italia con temperature massime che tranquillamente raggiungeranno i 30 e passa gradi e minime tra i 17 e i 19 gradi. E da lunedì a metà settimana il termometro segnerà nella Lombardia meridionale anche 35 gradi. Il quadro generale. "Tutto merito di “un'importante espansione dell ’alta pressione di origine africana - spiegano gli esperti de Il Meteo - proveniente dall'area più occidentale del Sahara, sarà destinato ad abbracciare gran parte del Mediterraneo e ad allungarsi verso numerose zone dell’Europa centrale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Meteo Milano e Lombardia, l’anticiclone del Sahara regala un weekend di vera estate

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