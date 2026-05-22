Per venerdì 22 maggio 2026, le previsioni meteo in Campania indicano un cielo sereno in tutta la regione. A Avellino il sole sarà presente per l’intera giornata senza alcuna pioggia prevista. Le condizioni del tempo si manterranno stabili e soleggiate anche in altre aree della regione, senza variazioni significative rispetto alle ore mattutine. Le temperature massime si attesteranno intorno ai valori tipici di questa stagione, mentre il vento sarà debole o assente.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, venerdì 22 maggio 2026. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3316m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3146m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per venerdì 22 maggio 2026

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Meteo, previsioni e tendenza meteo Italia Giovedì 07 maggio 2026

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