Meteo Latina anticipo d’estate | nel fine settimana si sfiorano i 30°C
Nel fine settimana di maggio nella provincia di Latina si prevede un aumento delle temperature, con valori che si avvicineranno ai 30°C. La presenza dell’anticiclone, in espansione su tutto il territorio italiano, influenzerà le condizioni meteorologiche locali. Le previsioni indicano un clima più caldo rispetto ai giorni precedenti, segnando un’anticipazione dell’estate nella regione. Le temperature elevate interesseranno soprattutto le ore pomeridiane, mentre le condizioni del cielo saranno generalmente soleggiate.
Anticipo d’estate nella provincia di Latina per questo penultimo fine settimana di maggio. Anche nel territorio pontino si farà sentire infatti l’anticiclone in espansione in questo giorni in tutta l’Italia.“Un robusto promontorio anticiclonico di matrice sub tropicale ha esteso la sua influenza. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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