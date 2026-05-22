Meteo che tempo farà nel fine settimana | le previsioni della protezione civile

Le previsioni del tempo per il fine settimana sono state pubblicate dalla protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 22 maggio. Per sabato 23 e domenica 24 maggio sono stati indicati dettagli riguardanti le condizioni atmosferiche previste per le due giornate. Le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale dell’ente, che ha diffuso i dati più recenti riguardanti il meteo nel territorio regionale. Le previsioni forniscono indicazioni su eventuali variazioni del clima attese durante il fine settimana.

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Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni per sabato 23 e domenica 24 maggio, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 22 maggio. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, “un robusto anticiclone insiste sul. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Meteo Pasqua e Pasquetta: freddo artico in settimana, le previsioni regione per regione Cielo sereno o poco nuvoloso praticamente su tutte le regioni. Ecco che tempo farà oggi #22maggio. #meteo x.com Meteo weekend, fiammata estiva sull’Italia: arriva il grande caldo. Le previsioniL'alta pressione domina l'Italia: clima stabile e soleggiato da Nord a Sud con temperature di stampo estivo oltre i 30° ... meteo.it Meteo Italia - Tempo in momentaneo miglioramento, ma domani è atteso un nuovo impulso instabileWeekend che farà registrare un deciso miglioramento del tempo sull’Italia per un aumento del campo barico, atteso alto e livellato attorno ai 1015 hPa. Attesa una giornata di domenica al via con cieli ... centrometeoitaliano.it