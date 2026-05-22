Meteo che tempo farà | le previsioni della protezione civile
Le previsioni meteo per venerdì 22 e sabato 23 maggio sono state pubblicate dalla protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 21 maggio. Le informazioni indicano le condizioni del tempo previste per questi due giorni, senza ulteriori dettagli sulla natura delle condizioni atmosferiche o eventuali allerte. Le previsioni sono accessibili sul sito ufficiale della protezione civile regionale.
Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per venerdì 22 e sabato 23 maggio, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 21 maggio. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, “l'alta pressione è in rimonta sul Mediterraneo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Mercoledì 20 maggio 2026 - Previsioni meteo Italia di domani
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