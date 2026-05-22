Durante un normale controllo stradale, i Carabinieri hanno deciso di ispezionare un'abitazione a Bordonaro, dove hanno trovato un deposito di droga. Dentro l'appartamento, sono stati rinvenuti diversi involucri contenenti sostanze stupefacenti, che sono stati sequestrati. Il fermo dell'automobile ha portato i militari a sospettare la presenza di attività illecite, portandoli ad approfondire la perquisizione. L'intera operazione ha portato alla scoperta di un deposito nascosto all’interno della stessa casa.

? Punti chiave Cosa hanno trovato i Carabinieri dentro la casa dopo il fermo?. Come ha fatto un semplice controllo stradale a svelare il deposito?. Quali altre sostanze oltre alla marijuana sono state sequestrate?. Perché l'arresto del cinquantunenne è considerato un colpo allo spaccio?.? In Breve Sequestrati 49 grammi di marijuana, 12 di hashish e 2 di cocaina a Bordonaro.. Recuperati 480 euro in contanti e materiale per confezionamento dosi illegali.. Sostanze stupefacenti trasferite ai laboratori del R.I.S. di Messina per analisi tecniche.. Indagato noto alle forze dell'ordine posto in regime di arresto domiciliare.. Un uomo di 51 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Bordonaro dopo il ritrovamento di quasi 70 grammi di sostanze stupefacenti durante un controllo mirato nelle strade di Messina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina, controllo stradale: scoperto deposito di droga a Bordonaro

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