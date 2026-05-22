Mercato e ambiente consegnati i kit per la differenziata ai 150 ambulanti | Un' azione di responsabilizzazione

Sono stati consegnati i kit per la raccolta differenziata ai 150 ambulanti che operano nel mercato settimanale del lunedì e del venerdì. Questa iniziativa mira a promuovere pratiche più sostenibili tra gli operatori e facilitare il corretto smaltimento dei rifiuti. La distribuzione si è svolta nelle ultime settimane, coinvolgendo direttamente i venditori presenti nelle varie postazioni. L'obiettivo è favorire un miglioramento nella gestione dei materiali riciclabili e ridurre l'impatto ambientale delle attività commerciali temporanee.

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