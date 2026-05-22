Memorial Bezziccheri Under 14 in campo
Il Gruppo sportivo Muraglia ha annunciato l'organizzazione del tradizionale Memorial Gilberto Bezziccheri, dedicato alla categoria Giovanissimi Under 14. La manifestazione si svolgerà nelle prossime settimane e coinvolgerà diverse squadre di questa fascia d'età. L'evento rappresenta un appuntamento fisso nel calendario del settore giovanile e prevede partite tra le squadre partecipanti, tutte under 14. La manifestazione si svolge presso il campo di allenamento del gruppo sportivo.
Il Gruppo sportivo Muraglia organizza il tradizionale " Memorial Gilberto Bezziccheri " per la categoria Giovanissimi Under 14. Il torneo, sponsorizzato " Malerba Collection ", é giunto alla XXIII edizione (nella foto l’ultima vincintrice, il Fano) e si svolgerà al campo sportivo di Muraglia dal 25 maggio al 25 giugno. Vi partecipano 20 squadre, suddivise in 4 gironi, rappresentanti di società della provincia e qualcuna della vicina Romagna. Nel girone A si contenderanno il passaggio ai quarti di finale: Vis Pesaro, Riccione, Real Metauro, Gabicce Gradara e S. Orso. Girone B con: Muraglia (bianco), Asar Riccione, K Sport Montecchio, Villa San Martino, VF Adriatico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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