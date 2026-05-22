Meloni sul caso Italia Viva | ‘Non ho espresso irritazione

Il presidente del Consiglio ha chiarito di non aver manifestato irritazione riguardo alla questione Italia Viva, anche se si è parlato di tensioni tra i partiti. Intanto, si discute su chi abbia effettivamente avuto un ruolo nella gestione dei manifesti nelle stazioni ferroviarie. Nelle ultime ore, il leader di Italia Viva ha adottato una strategia comunicativa che ha attirato l’attenzione, mentre Meloni ha preferito mantenere un tono più riservato senza commentare direttamente le mosse dell’avversario politico.

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